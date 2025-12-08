新北發布《AI走進教室》 26堂課程全公開

泰山高中電子科二年級學生葛子翔也分享應用 AI輔助技能檢定的自身心態轉變

發布全國第一本《AI走進教室：2021-2025新北市AI課程實踐行動研究彙編》

AI不是口號！新北市今(8)日舉辦全國首場「AI課程實踐發表會」

泰山高中呂昇翰老師現場分享如合將AI原理導入電子丙級檢定實作，協助學生以AI判讀作品

亞東科大林木盛教授分享在鶯歌工商任教期間，以生成式AI結合書法藝術的跨域課程

新北市教育局今天(8日)舉辦「AI課程實踐發表會」，發布《AI走進教室：2021-2025新北市AI課程實踐行動研究彙編》，完整收錄26篇來自不同專業群科的AI課程。展現新北自2021年起推動AI融入技職教育的成果，透過教師、產業與大學端共同設計，打造最貼近現場、由下而上的AI教學創新，讓AI真正走進課堂。

本次發表的彙編是新北教育All in AI的起點，展現真實課程面貌的AI行動研究，教育局長張明文表示，把這四年的成果彙整起來，再加上今年是新北AI教育局元年，因此把AI變成新北市重要政策之一，尤其是AI教育，雖然目前在中小學的部分全世界都面臨一樣的問題就是教育AI，因此要從大人出發，可以做行政減量與教學創新，接著2026年開始未來4年，整個5年的計畫，要把AI全面導入跟擴散，因此明年要請老師大量導入AI在課程中。

發表會中，泰山高中呂昇翰老師與亞東科大林木盛教授分享課堂教學成果，呂昇翰老師將AI原理導入電子丙級檢定實作，協助學生以AI判讀作品瑕疵，大幅降低過去由老師逐件檢查的工作量，學生也能隨時修正作品、安心練習，真正做到「教學減量、學習減壓」。他分享讓學生知道AI怎麼運作，就能從害怕轉為好奇，從好奇走向創作。

現場參與示範的泰山高中電子科二年級學生葛子翔也分享自身轉變，他表示原本覺得AI「遙不可及」，但透過實作與即時模型操作，反而更容易理解專業概念。未來技能檢定也能運用AI輔助，讓他更有信心應對考照挑戰。

教育局表示，AI不只是趨勢，更是學生未來必備的學習能力，明年也將擴大培育AI種子教師與跨校社群，讓AI素養成為新北學生的共同語言，未來將持續深化AI課程、培力教師專業，打造「會用AI、善用AI、具備AI素養」的新世代人才，引領全國AI教育推動。