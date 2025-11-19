新北發布2025年VLR 打造有感永續生活圈

新北市永續發展目標地方自願檢視報告發布打造有感永續生活圈。（圖：新北環保局提供）

第三十屆聯合國氣候變遷大會（COP30）召開之際（十一月十日至廿一日），新北市政府今（十九）日發布《二○二五年新北市永續發展目標地方自願檢視報告》（VLR），由市長侯友宜偕同多位永續夥伴共同見證成果。同時首納「永續長專章」透過專責制度化角色，整合跨局處資源與推動，建立從城市到區域的永續治理網絡。

侯友宜表示，延續二○一九年「宜居城市」與二○二一年「新常態」架構，本次報告以「日日永續，處處有感，安居樂業」為主軸，收錄五十三個案例、八十二項指標，展現跨域治理與全民參與成果，勾勒完整且包容的永續願景。

出席者包括新店溪水環境巡守隊江紫茵主任秘書、看見‧齊柏林基金會萬冠麗執行長、黃石開發公司施紹平特助與阮振旗經理等人，分享各自行動成效。環保局指出，本次報告首度採區域治理（Voluntary Subnational Review,VSR）思維，攜手瑞典斯德哥爾摩環境研究所（SEI）進行系統分析，呈現北部四縣市合作成果，截至二○二五年八月已完成八十七件合作案。淡水河污染比例自二○二○年五‧八％降至二○二四年○‧五％，創歷年最佳；另「院前啟動葉克膜機制」已擴展至北北桃十四家合作醫院，成功挽救生命。

新北市亦首度納入「永續長專章」，透過制度化角色整合資源，促進公私協力，讓市民在交通、救災、文化等面向感受永續日常，共創安居樂業新風貌。