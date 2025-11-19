新北發布2025永續VLR 侯友宜：打造日日永續城市

民視新聞／綜合報導東北季風發威，中部地區包括苗栗苑裡、台中梧棲、彰化芳苑等沿海一帶，這兩天風超大，苗栗苑裡有玻璃被吹破，彰化芳苑海邊也被民眾拍下，海浪被風吹得像沸騰的滾水！台中梧棲18日最大陣風甚至到達10級，就有店家的招牌，不敵強風被吹下來，幸好沒砸到人！狂風呼呼吹，招牌被風吹掀掉下來，民眾驚呼連連，直呼危險。民眾民眾：「這還要營業嗎？這很危險耶。」台中梧棲一家飲料店，18日晚上七點多，招牌不敵強風被吹下來，業者說，這風還比鳳凰颱風來襲時，威力更大更猛！飲料店業者：「昨天（18日）就是晚上的時候，應該說整天風都很大，然後就是到晚上的時候，那個招牌就掉下來，被風吹下來，颱風來也沒那麼大。」業者調監視器查看，可以看到腳踏車先被吹倒，隨後招牌就被吹下來，幸好外送員已經離開，沒有人經過，沒釀成傷亡。19日上午，梧棲童綜合醫院附近，有機車腳踏車被吹倒，民眾等公車被風吹到站都站不穩。彰化芳苑海邊，也被民眾拍下，海浪被風吹得像沸騰的水！18日上午來到彰化芳苑，可以看到魚塭的水，真的就好像滾水一樣，不停攪動。網友上傳彰化芳苑海水像沸騰滾水（圖／翻攝網路）芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐：「我們現在這時候看到這裡，應該差不多是七八級左右，你看就類似我們水在滾，大鍋水滾的感覺。」苗栗沿海鄉鎮風也很大，有告示牌被吹倒，民眾加裝塑膠椅防傾倒，苑裡也傳出有玻璃被吹破。東北季風盛行時，氣流進入狹窄的台灣海峽，通風斷面面積縮小，使得台灣西半邊的氣流加速，會形成所謂的狹管、風洞效應！中部沿海地區昨天最大陣風測到八到十級（圖／民視新聞）根據氣象署觀測資料，台中梧棲11/18最大陣風10級，苗栗苑裡8級，彰化芳苑最大陣風8級。東北季風持續發威，這兩天是風最大的時候！聲源：台中氣象站主任吳佳蓉：「18日台中市大甲區的松柏站，及大安區的溫寮站，都觀測到平均風8級，陣風11級的強風，梧棲區則是平均風7級陣風10級，19日上午至20日晚上，台中市仍有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。」中部地區包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣，都已經被氣象署列為黃色警戒燈號，提醒民眾這兩天注意防範強風！原文出處：東北季風發威 中部海線風真透呼呼吹 更多民視新聞報導全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝冷空氣全面下殺！週三恐剩12度 北北基宜豪雨警戒亮紅燈林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫

