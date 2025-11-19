新北發布2025 VLR永續發展報告 侯友宜：從日常落實永續發展

▲新北市長侯友宜出席見證報告成果時表示，市府透過公私協力、跨域合作等模式，同時結合人本精神，打造新北市為「日日永續、處處有感、安居樂業」的城市。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】適逢第30屆聯合國氣候變遷大會，新北市政府於今(19)日發布《2025年新北市永續發展目標地方自願檢視報告》。新北市長侯友宜出席見證報告成果時表示，市府透過公私協力、跨域合作等模式，同時結合人本精神，打造新北市為「日日永續、處處有感、安居樂業」的城市。

侯友宜表示，響應聯合國2030年永續發展目標，市府於108年創全國之先、同時也是全球第十個發布永續發展目標地方自願檢視報告（VLR）的城市；今(114)年第三本VLR收錄53個具體案例、82個新北永續指標，並全面升級永續治理層次，從轄內擴大為跨區治理，讓新北市從跨局處、跨縣市到與國際接軌，跟世界一起為永續發展努力。

侯友宜指出，為讓民眾從日常及公共場域就能實踐永續行動，市府積極規劃軌道建設及增設YouBike站等，鼓勵搭乘大眾運輸系統。此外，市府持續改善轄內自然環境，如將五股垃圾山改造為「五股夏綠地」，以及整治中港大排、瓦磘溝、鴨母港溝、大窠坑溪、藤寮坑溝、湳仔溝等水環境，成功讓生物重返河川，也讓民眾與自然共存；藉由市場改造及改建來優化環境，並於市場內推動「不塑之客」，宣導民眾落實減塑。

侯友宜說，市府也以跨域合作模式推動永續發展，如「新北市河川流域治理平台」，成功將淡水河的嚴重污染比例在113年降至0.5%，更致力提升救護能量，透過「院前啟動葉克膜機制」並與醫療院所合作無間，為民眾爭取「秒秒必爭」的黃金時間，113年成功提高OHCA康復率至11.68%，排名世界第二。

環保局說明，本次報告也首度納入「永續長專章」，透過專責制度化角色，整合跨局處資源與推動，建立從城市到區域的永續治理網絡。新北市不僅以指標量化管理、數據輔助決策，讓永續發展從「點」擴及「線」再到「面」。讓市民生活感受交通順暢度、救災高效能、文化資源共享等生活永續日常。