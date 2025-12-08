新北發布AI課程彙編 26案例揭技職教育真實轉變

（記者陳志仁／新北報導）AI在教室裡的真實應用，正於新北技職教育全面展開！新北市今（8）日舉辦「AI課程實踐發表會」，同步發布第一本《AI走進教室：2021-2025新北市AI課程實踐行動研究彙編》，收錄來自26位跨群科教師的AI教學案例，呈現新北自2021年起推動AI融入技職課程的完整成果。

圖／新北市今（8）日舉辦「AI課程實踐發表會」，同步發布第一本《AI走進教室：2021-2025新北市AI課程實踐行動研究彙編》。（新北市政府教育局提供）

新北市政府教育局局長張明文表示，這本彙編是新北「All in AI」的教育行動起點，由現場教師與大學端、產業端共同協作，以「自發、行動、課程、創新」為核心，產出最貼近教室需求、可即用的AI教學工具；強調AI不再只是趨勢，而是學生未來職涯必備能力，新北將持續擴大AI種子教師與跨校社群，打造讓AI自然成為學生共同語言的學習環境。

發表會中，泰山高中電子科老師呂昇翰分享將AI判讀系統導入電子丙級檢定練習，協助學生即時辨識作品的瑕疵，不僅減輕教師逐件檢查的龐大負擔，也讓學生能立即修正、降低考照壓力；呂昇翰說，只要讓學生理解AI原理，就能從害怕轉為好奇，進一步走向創作。

圖／亞東科大林木盛教授分享在鶯歌工商任教期間，以生成式AI結合書法藝術的跨域課程。（新北市政府教育局提供）

亞東科大教授林木盛則展示以生成式AI結合書法藝術的跨域課程，AI提供學生個別化鷹架，教師也能從知識傳遞者轉型為學習設計者，使AI成為提升跨領域教學的重要助力；泰山高中電子科二年級學生葛子翔分享，原以為AI「遙不可及」，但透過實作與模型操作，反而更容易理解專業概念，未來技能檢定若能搭配AI輔助，將讓他更有信心應對考照挑戰。

教育局技職教育科科長江彥廷補充，本次行動研究彙編涵蓋智慧製造、生成式AI、資料處理、行銷管理、語文應用等多元領域，將以電子檔提供全國教師下載運用，成為各校共享的AI教學資源；未來新北仍將深化AI課程、強化教師培力，培育具備AI素養、能善用AI的下一代人才，引領全國AI教育前進。

