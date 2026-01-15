新北發表《學習區123》系列專書

幼兒園的學習區設計非常重要！新北市教育局昨（十五）日發表了《學習區一二三》系列專書，這是全國首套專為幼兒園學習區設計的書籍。學習區不僅是擺放教具的地方，更是引導孩子探索、思考和表達的關鍵學習空間。這套專書提供了實用的指引，幫助教師根據幼兒的需求來設計學習環境。

教育局長張明文表示，學習區的設計不僅是空間的安排，更是連結課程和評量的重要場域。《學習區一二三》系列專書是根據教保現場的需求，將專業理念轉化為具體的操作方法，幫助教保人員更有效地調整學習區的規劃，以滿足不同幼兒的學習需求。

這套系列共三冊，依據實務需求逐步深入，分別是：《學習區初探》介紹學習區的意義和基本規劃。

《學習區運用》強調教學目標、環境建構和引導策略；《學習區延伸－區中區》則提供進階設計的示範，幫助創造更豐富的探索空間。

這些書籍針對不同年齡層的情境，提供多元的教具示例和可直接使用的教學工具，讓教保人員能靈活調整教學方式。《學習區延伸－區中區》還提供了圖示卡和任務卡等實用素材，幫助老師更有效地備課和引導幼兒，讓孩子們更願意參與和挑戰自己。

板橋幼兒園的郭祐蓁老師分享說，學習區的設計以幼兒為中心，根據孩子的興趣和能力來規劃環境，透過《學習區一二三》的簡單說明，教師能更好地掌握教具的擺設和引導策略，讓孩子在自主探索中更願意嘗試和表達。

教育局表示，未來將持續結合教保輔導團的資源，開發更多符合教學需求的教材，陪伴教保人員的專業成長，提升新北市學前教育的整體品質。