新北發表2026環保月曆（1） (圖)

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國眾議院於美東時間周三晚間表決通過參議院送交的臨時撥款法案，並將呈交給美國總統川普簽署，以完成立法。這表示，自10月1日起拖了40多天、創下最長記錄的政府停擺僵局終於就要落幕。 據媒體報導，白宮已經安排在美東時間9點45分（台灣時間10點45分）舉行總統簽署儀式。 眾議院議長、路易斯安那州共和黨人強生在表決要開始前表示：「我的朋友們，讓我們完成這件事吧！」 最終眾議院以222票贊成對209票反對通過該臨時預算案。 兩名共和黨人投下反對票，分別是肯塔基州眾議員Thomas Massie和佛羅里達州眾議員的Greg Steube。六名民主黨人跑票，其餘所有民主黨人都下反對票。 在8名民主黨倒戈支持下，周一（11月10日）參議院以60票對40票表決通過這項支應聯邦政府資金到明年1月底的臨時撥款法案。作為交換條件，共和黨同意最晚在12月第二周就延長《平價醫療法案》（ACA）補貼單獨進行表決。在此之前，參議院曾14次就眾院送交的臨時預算案表決失敗。

時報資訊 ・ 1 天前