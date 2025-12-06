新北百萬冠軍茶王 鄭冬泉5度加冕

新北市長侯友宜出席冬季包種茶比賽頒獎典禮，頒發特等獎匾額予5屆冠軍茶王鄭冬泉，並表揚新北茶農持續傳承優良製茶技術。（記者王志誠攝）

新北市長侯友宜昨（六）日出席冬季包種茶比賽頒獎典禮，頒發特等獎匾額予五屆冠軍茶王鄭冬泉，並表揚新北茶農持續傳承優良製茶技術，讓新北特色茶風味取得各界肯定。新北好茶冬韻展售會在坪林茶業博物館旁廣場持續進行，歡迎民眾把握機會，親自品嚐「百萬冠軍茶」新北包種茶的清新花香。

侯友宜表示，市府定期舉辦春、冬茶包種茶比賽，肯定茶農的辛勞，並藉以推廣文山包種茶，此次冠軍茶王鄭冬泉為著名的茶王世家第三代，憑藉精湛製茶技術，製作出具有豐富口感的包種茶。今年更是第五度獲得特等獎，希望在包種茶比賽的肯定下，持續製作好茶，讓更多人感受文山包種茶的飄香味。

侯友宜說，坪林是大文山最主要的包種茶產區，有「百萬冠軍茶」故鄉的美譽，種植具有蘭花、玉蘭花等特色花香以及清甜的果香的包種茶。新北茶農更屢次獲得全國製茶技術競賽佳績，至今已獲得十三座全國冠軍，讓文山包種茶成為國內外旅客慕名購買的好茶，歡迎大家在展售會期間帶親朋好友來坪林旅遊，品嘗百萬冠軍茶的好滋味。

本屆茶王鄭冬泉是坪林著名的茶王世家第三代，家族歷代茶農皆曾獲得特等獎榮耀，第五度取得茶王頭銜。鄭冬泉分享，今年冬茶產季潮濕，距離上次奪下特等獎僅相隔二年，感謝茶季最終有適合製茶的好天氣，才能製作出深受評審及消費者喜愛的包種茶。

新北好茶冬韻展售會將持續在坪林茶業博物館旁廣場舉行，帶來六十攤新北特色茶與文創美食展售。此次展售會與民間企業聯手設置永續獎金，民眾凡至坪林展售會及商圈內八十家永續低碳店家消費，或以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆消費即獲得五元「碳現金」回饋，企業亦將依回饋金額同步加碼捐贈坪林公益金，支持在地永續商家。