新北百萬冠軍茶限量品茗 11月29日起連續3個週末展售會
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北好茶飄香！新北冬季包種茶正值產季，新北好茶展售會自11月29日起連續3個週末邀請民眾品飲新鮮上市的冬茶，11月29、30日於臺北希望廣場，12月6、7、13、14日於坪林茶業博物館旁廣場將集結新北茶品、茶食及特色農產，12月20日前購買比賽茶優良獎更享92折優惠，副市長劉和然25日出席宣傳記者會，邀請民眾把握機會，體驗擁有獨特花香的「百萬冠軍茶」新北包種茶。
劉然和表示，新北是臺灣最重要的條形包種茶產區，茶葉年產量約499噸，其中最大產區坪林的年產量超過288公噸。新北包種茶又有「百萬冠軍茶」美譽，每年春、冬季新北市都會舉辦全國最大規模的包種茶評鑑，提供消費者最優質的包種茶品。現在正逢冬茶新鮮上市，11月29、30日於臺北希望廣場設有20攤新北特色茶與茶點，並開放特等獎包種茶免費試飲，共有120個嚐鮮名額，12月6、7、13、14日則於坪林茶業博物館旁廣場匯集60攤特色茶品及美食，現場打卡即贈茶肉包或茶麻糬。新北好茶3週展售會帶來評鑑把關的限量包種茶比賽茶，同時提供茶湯圓試吃及消費滿額禮，單日消費滿1,000元贈品茗杯，滿3,000元贈好茶匙。
新北好茶響應永續理念，12月6、7、13、14日於坪林展售會場舉辦免費的「行旅走讀」與「茶鄉體驗」，活動將在26日上午10時於新北好茶官網(https://www.ntpc-tea.tw/)開放報名。「行旅走讀」共320個線上名額，一日走訪坪林茶園及老街茶行，參加者可獲得100元好茶券折抵消費，還能領取茶郊媽祖平安包種茶福袋；「茶鄉體驗」規劃手作茶湯圓40組、版畫拓印150組報名，12月6日另開放有200名額的採茶花體驗，可以在有機茶園採摘冬季茶花，認識茶農的茶樹栽培管理，採摘數量前5名還可獲贈500元好茶券，12月7、13、14日更推出低碳茶山一日旅遊行程，漫步坪林的溪畔生態導覽後，還能參加特等茶席品茗，由青年茶農與專業茶師沖泡自冬茶評鑑1,156點間脫穎而出的特等獎包種茶，感受價值百萬的特殊蘭花與梔子花香氣，行程費用790元，名額限定54席，線上報名就送折抵消費的好茶券，詳情可至「新北好茶」官網查詢。
市府並與民間企業聯手合作，結合市民永續、叡揚科技、群益證券、一卡通、企業福利網PayEasy等企業力量，透過「全民碳集」平台設置永續獎金，民眾凡至坪林展售會及商圈內80家永續低碳店家消費，或以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆消費即獲得5元「碳現金」回饋(每日同店限1次，每日上限200元)，企業亦將依回饋金額同步加碼捐贈坪林公益金，支持在地永續商家。
