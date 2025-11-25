新北百萬冠軍茶 限量免費試飲

坪林區包種茶王鄭冬泉（左）五度獲得新北包種茶評鑑特等獎，副市長劉和然直誇好不容易。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市冬季包種茶正值產季，市府農業局為推廣新北好茶，定廿九日起連續三個週末辦理展售會，邀請民眾品飲新鮮上市的冬茶；首場廿九、三十日於台北希望廣場，後續十二月六、七、十三、十四日在坪林茶業博物館旁廣場舉行，將集結新北茶品、茶食及特色農產，還安排茶鄉體驗、採茶花、手作茶湯圓及低碳茶山導覽。

新北包種茶又有「百萬冠軍茶」美譽，提供消費者最優質的包種茶品；現在正逢冬茶新鮮上市，市府農業局廿五日辦理「新北好茶冬茶展售會」記者會，還邀請連續五屆榮獲新北包種茶評鑑特等獎的茶農鄭冬泉到場；副市長劉和然出席表示，種好茶非常不容易，希望民眾支持茶農，有三個好處，第一代表健康，第二包種茶也代表品味，第三百萬冠軍茶送禮也可以帶來好運。

新北好茶冬季包種茶上市昨日記者會宣布冬茶上市展售會開跑，並推出茶鄉體驗、採茶花、手作茶湯圓及低碳茶山導覽等活動。 （記者吳瀛洲攝）

農業局長諶錫輝表示，本週末起連續三個週末辦理展售會，首場廿九、三十日在台北希望廣場將有二十攤新北特色茶與茶點，並開放特等獎包種茶免費試飲，共有一二０個嚐鮮名額。十二月六、七日及十三、十四日則於坪林茶業博物館旁廣場登場，匯集六十攤特色茶品及美食外，現場打卡即贈茶肉包或茶麻糬，並提供茶湯圓試吃及消費滿額禮，單日消費滿一千元贈品茗杯，滿三千元贈好茶匙。

農業局表示，在坪林展售會場推出免費的「行旅走讀」與「茶鄉體驗」，其中「行旅走讀」提供三二０個線上名額，參加者可獲得一百元好茶券折抵消費，還能領取茶郊媽祖平安包種茶福袋。「茶鄉體驗」則規劃手作茶湯圓四十組、版畫拓印一五０組報名，十二月六日開放二百個名額的採茶花體驗，採摘數量前五名還可獲贈五百元好茶券。

另十二月七、十三、十四日推出低碳茶山一日旅遊行程，行程費用七九０元，名額限定五十四名，線上報名就送折抵消費的好茶券，詳情可至「新北好茶」官網查詢。