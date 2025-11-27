新北百萬宅越來越多！ 憑什麼一坪可以賣破百萬？答案超直白

新北百萬宅掀話題，板橋、新店、永和、中和等區，只要地段強、坪數小，單價就有機會站上百萬元。圖／住展

過去「每坪百萬」幾乎被視為台北市的專利，但新北市近兩年卻悄悄冒出一波「百萬宅生力軍」。今年即使房市遇冷，根據住展雜誌彙整仍有4案創下佳績，顯示新北高單價市場不是曇花一現，而是逐漸成形氣候。到底新北市的板橋、新店、永和、中和為何扛得起「一坪破百萬價」？

今年的新北百萬宅代表，包括中和區「漢皇方圓」每坪122.2萬元，以及新店區的3案「友座明明德」105.1萬元、「寶安JR」102.8萬元、「東基M1」100.8萬元。和去年板橋、永和、三重等地的6案相比，雖然今年破百萬的案件變少、單價也稍微收斂，但仍維持一定量能。住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，新北百萬宅之所以能與台北單價比肩，最核心的原因仍是「地段」。

從去年到今年能攻上百萬的十個案件，幾乎全都落在新北的蛋黃中的蛋黃：像新板特區、捷運頂溪站生活圈、四號公園周邊、新店七張站一帶，這些區域向來需求高、機能成熟、土地稀缺，就連二手屋市場也有不錯的支撐力。在這樣的條件下，只要建商品牌力夠強，如潤泰建設、大陸建設等本來就走高端路線的建商，推案自然有底氣把單價往上推。

陳炳辰表示，這些建案在新北市場定位明確、客群穩定，品牌一出手，買方多半願意買單，交易價格也往往不負眾望。他形容，這類產品從來不是打價格戰，而是打規格、打定位，目標客群接受度高，單價自然水漲船高。

但這當中又藏了一個關鍵的貓膩-「小宅化」。很多人看到新北每坪破百萬會嚇到，但換成總價，其實仍落在新北買得起的1,000萬～2,000萬元級距。例如新店「東基M1」坪數只有16.7坪，中和「漢皇方圓」與新店「寶安JR」多是20多坪的小宅。坪數小，總價壓得低，即使單價高，也能吸引自住與置產客進場。

因此，新北的「百萬宅」本質並不是走台北那種6,000萬元以上的豪宅規格，而是走「高單價、低總價」的小宅模式。這就是新北百萬宅與台北豪宅最大的不同，也說明為什麼新北市雖然單價上攻，但並沒有形成大坪數豪宅市場，而是靠蛋黃地段、小坪數產品與強勢品牌，打造出一批高單價但仍可負擔的產品線。



