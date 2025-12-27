新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。

詹凌瑀以「這不是造勢大會，這是全台最大的『求職』現場」為題發文表示，看完柯文哲跟黃國昌的「新北應援」大戲，這兩位演技派真的不考慮轉行嗎？台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，這就是一場典型的「假面主僕」秀。

詹凌瑀提到，一個是涉嫌貪污、剛交保出來的被告，嘴巴喊著司法不公，說起訴書是科幻小說。「拜託，阿北，真正的科幻小說，是你覺得大家還相信你清廉，還有黃國昌覺得自己能選贏新北市長好嗎？ 這一頁才是最魔幻寫實的篇章」。

詹凌瑀直言，再來看看那位高喊「給我四年」的咆哮獸， 黃國昌說要證明自己說到做到？ 「哈囉？我只記得你當年在汐止當立委，連競選連任都不敢，直接怯戰落跑」。一個連區域立委都怕輸的人，現在說要扛下400萬人的新北市？這就像是一個連機車駕照都考不過的人，說要開F1賽車一樣荒謬。

詹凌瑀認為，說穿了，這兩個人現在就是「互相取暖的溺水者」，柯文哲需要黃國昌在外面吼，維持那搖搖欲墜的聲量；黃需要柯把小草過戶給他，當作跟國民黨談判的籌碼。什麼「新北的選擇」？別鬧了，看看現在的民調，黃根本是敬陪末座，連車尾燈都看不到，黃心裡比誰都清楚選不上，這場大動作造勢，就是演給國民黨看的「求官秀」。

詹凌瑀也說，翻譯黃國昌的吶喊，其實是：「國民黨看過來！我很吵喔！我很會鬧喔！如果你們不想要我攪局，是不是可以賞我一個副市長的位置坐坐？」這哪是什麼承擔？這不僅是政治勒索，更是一場精心計算的過水大戲。

