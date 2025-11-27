新北知名月子中心將熄燈 大票媽媽錯愕：少子化比想像嚴重

台灣面臨少子化危機，這股浪潮也波及月子中心，新北市汐止區知名的「慈心產後護理之家」宣布將於今年12月31日歇業，消息曝光隨即在媽媽社團掀起議論，有網友直呼，這種大型又高品質的月中都撐不住，可見少子化比想像中還嚴重。

慈心產後護理之家近日在社群表示，將於12月31日結束營運。慈心產後護理之家因館內環境優雅、房間寬敞，是許多準媽媽孕期就搶著預約的月子中心，即將停業的消息傳出後，讓媽媽們錯愕不已，一名部落客驚呼，「入住過2次，竟然要歇業了，聽到的瞬間真的像被雷打到一樣震撼。」

距離停業時間僅剩1個月，業者近期也在臉書發布出清活動，凡於12月25日出住的家庭，免費送嬰兒車，還可以5000元一口價打包房內的家具、物品。

許多媽媽不捨留言，「天啊！怎麼會，汐止快要沒有月子中心了」、「3胎都住慈心的我真的是一路相隨，之後第4胎沒機會了」、「我也是慈心媽媽，聽到消息很吃驚，當初在那邊被照顧得很好，是個充滿美好回憶的地方」、「這麼專業的月子中心，我到現在還是不敢相信慈心竟然要收了。」

少子化問題嚴重，根據內政部最新人口統計，今年10月出生僅9458人，死亡人數近1萬6000人，已連續58個月「生不如死」。2025年新生兒出生數連月探底，今年1至10月出生人數僅9萬839人，全年恐怕難保12萬。

