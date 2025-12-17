新北知名社區「高樓陷火海」！ 整戶全面燃燒驚悚直擊

整戶一片通紅！昨（17日）深夜在新北市汐止區的知名社區「凱旋大地」發生嚴重火警，起火點據悉在5樓，民眾也拍下驚悚一刻，傷亡狀況目前暫時不明。

火災現場。 （圖／翻攝汐止集團臉書）

有民眾拍下火場畫面po到「汐止集團」臉書，只見畫面中火勢非常猛烈，不少網友紛紛留言幫集氣，希望不要有傷亡出現，「好嚴重的感覺，希望人沒事！」、「汐止消防隊真的很辛苦，常常出勤」、「希望無人傷亡」。

火災現場。 （圖／翻攝汐止集團臉書）

據了解，火勢是從昨晚近11點開始，起火點是5樓某戶，到了今天凌晨0時左右已被撲滅，但確切傷亡狀況仍有待消防局進一步說明。

