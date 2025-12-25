新北石碇10.1度 迎風面留意局部大雨

中央氣象署指出，今天(26日)清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，平地最低溫出現在新北石碇，僅攝氏10.1度，預測今天中部以北及宜蘭低溫約攝氏12至14度，南部及花東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作；白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

在降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機會，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用；此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

離島天氣：澎湖陰天，16至18度；金門晴時多雲，11至17度；馬祖陰時多雲短暫雨，9至12度。

由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、花東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會；另外，基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機會，沿海活動請注意安全。 (編輯:柳向華)