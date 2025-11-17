新北石門今晨低溫16度 北北基宜「豪雨下到晚上」

受到東北季風影響，氣象署發布豪雨特報，提醒今(18)日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

4縣市豪雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，週二東北季風南下帶來水氣，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，並有局部大雨發生的機率，桃竹苗、花蓮也有局部雨勢，台東、恆春半島、中南部山區也有零星雨，其他地區雲多可見陽光。

氣象署觀測，今日清晨全台最低溫落在新北市石門區16度，晚間氣溫開始下降，北部/宜蘭 從20度降至16度，中部20度到18度，南部/花東22度到19度，澎湖21度到19度，金門19度到16度，馬祖17度到14度。

週二、週三全台有感降溫。（圖／中央氣象署）

此外，氣象署提醒，東北風明顯偏強，今(18)日上午至明(19)日晚上苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意防範。

