新北石門12.4度 吳德榮：北、東部防短暫雨

（中央社記者張雄風台北19日電）根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北石門攝氏12.4度。氣象專家吳德榮提醒，明晨苗栗以北仍將出現12度左右平地最低氣溫；北部、東北部、東部及部分山區今天有局部短暫降雨。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區12.4度、桃園市楊梅區12.7度、新竹縣關西鎮12.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，中高層雲系移入、迎風面降水回波較多、伴隨降雨，各地區平地最低氣溫約在12至16度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天低層水氣逐日減少；今天北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨，北台灣偏涼微冷；明天北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，明白天起氣溫略升。

吳德榮說，今晨台北氣象站已降至16度左右，為入秋以來最強冷空氣，明晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，應注意穿著調整。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，21至23日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。21、22日北台灣偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；23日東北季風減弱，各地氣溫回升。

吳德榮提到，24日下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台灣氣溫下降；25日水氣減少，各地晴朗穩定、早晚涼。（編輯：方沛清）1141119