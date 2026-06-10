新北破喪屍煙彈分裝場 市價逾億元毒品遭查扣

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市刑警大隊今天表示，為遏止毒駕源頭，日前在新莊區查獲何姓男子涉嫌經營「喪屍煙彈」分裝場，查獲海洛因、安非他命等市價逾新台幣1億元的毒品。何嫌已遭法院裁定羈押禁見。

新北市警察局刑警大隊今天發布新聞表示，配合警政署「115年全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，共查獲毒駕案件130人、緝獲各類毒品犯嫌68人，盼望藉此杜絕交通安全隱患，並打擊毒品供應鏈。

市刑大表示，日前清查多件毒品案時，顯示依托咪酯的來源均指向何姓男子，6月1日前往新莊區的住宅攻堅破門，查獲何嫌經營的分裝場，查獲毒品海洛因、安非他命、依托咪酯粉末、煙彈，以及封膜機、點鈔機、臭氧機、分裝袋、研磨機。

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警方調查，何嫌在同一幢大樓不同層租下兩間房間，一間作為分裝毒品與倉庫，另一間則供自己居住。

警方說，現場查獲贓款新台幣48萬餘元，查扣依托咪酯粉末重量高達6.1公斤，若流入市面，可製造約48萬顆俗稱「喪屍煙彈」的毒品煙彈，換算市價逾1億元。

警方說，何嫌依毒品罪嫌移送檢方，經新北地方法院裁定羈押禁見。警方將持續向上溯源以「斷絕供應鏈、瓦解販毒網」。（編輯：張銘坤）1150610