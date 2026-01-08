新北砸逾4億「鮮奶幸福周」下學期上路 33萬幼童受惠每周免費領營養品

【記者曾佳俊／新北報導】新北市「鮮奶幸福周」將於115年2月23日開學日起正式啟動，對象為設籍或就讀新北市的2至12歲學齡幼童，每周可獲1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52周不中斷，預估超過33萬人受惠。新北市長侯友宜表示，相關幸福卡、兒童卡在7大通路數位兌領，另部分偏鄉學校配送機制也已就緒，確保每個孩子都能領得到、喝得到。

新北市長侯友宜今日上午出席「鮮奶幸福周」啟動發布記者會表示，孩子健康，是城市最長遠的投資。新北市為支持陪伴孩子成長的每一天，投入4.29億元，自115年2月23日開學日起啟動「鮮奶幸福週」。

侯友宜提到，因應新北幅員遼闊的特性，特別規劃「數位兌換」及「專案配送」的雙軌模式。家長、孩子憑現有「新北兒童卡」或「幸福卡」，即可至7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富、全聯、美廉社及家樂福部分門市等七大通路，完成數位兌換，全聯更增加優酪乳品項，讓家長有更多元的選擇，乳糖不耐症的孩子也能選擇豆漿或優酪乳。

另外，也貼心針對5所周邊缺乏兌換據點的偏鄉學校，則由合作乳品廠商辦理專案配送，直送學校或指定地點，寒暑假照常供應，讓營養補充不中斷。

至於在卡證作業上，侯友宜說，6-12歲國小學童使用現有「兒童卡」，免申請即可兌換；2-6歲幼童則是使用「幸福卡」。幸福卡發送方式為:滿2歲且就讀本市公私立幼兒園的幼童，由園方統一協助取得幸福卡；未就讀本市幼兒園的幼兒，即日起家長可透過線上申請幸福卡，卡片會直接寄送到家，申辦更便利。

教育局同步整合跨局處資源，推出兒童卡、幸福卡多元加值回饋活動，包含憑幸福卡可兌換新北市輕軌1日票券（最多4張），憑幸福卡、兒童卡換兒藝節卡牌、觀光工廠享優惠、客家園區DIY體驗、八里焚化廠游泳池免費及海洋與環教體驗系列活動等；另搭配「鮮奶幸福週」專屬活動，提供抽獎、折扣、小禮物或體驗活動，讓幸福感再+1；相關資訊將公告於「鮮奶幸福週」專屬網站供家長查詢。

新北市政府強調，「鮮奶幸福週」不僅是一瓶鮮奶，更是一項陪伴孩子健康長大的長期政策。未來也將持續關注追蹤孩子的身高、體位等健康指標，持續優化流程、擴大合作通路，與家長共同守護新北孩子的健康，打造友善、安心的成長環境。

侯友宜表示，孩子健康，是城市最長遠的投資。教育局提供

