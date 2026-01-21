新北砸34億！再增2座運動中心培育金牌人才

新北市長侯友宜表示，新北市今年編列34億體育經費，今年也將增加2座營運國民運動中心，並大幅提升培育選手獎助金，希望留住人才、讓他們創造更好的績效。（柯毓庭攝）

新北市體育局長洪玉玲今（21）日在市政會議專題報告以「新北起點到世界頂點－運動人才培育」為主題，指出新北將投注預算到培育人才、優化場館與提升金牌選手訓練金。新北市長侯友宜表示，新北市今年編列34億體育經費，今年也將增加2座營運國民運動中心，並大幅提升培育選手獎助金，希望留住人才、讓他們創造更好的績效。

侯友宜指出，新北市在今年編列了34億的體育經費，增列了10億，最重要的是新北市有22座的國民運動中心，今年增加要營運的2座，包含板橋第二運動中心和蘆洲運動中心，也會設有選手的專業訓練教室，例如板二就設了自由車的訓練室，所以相關的基礎的配備要到位，讓選手可以做專業的訓練。

侯友宜也提到，對於選手培育獎助金大幅提高，希望留住人才、也能夠讓他們全力衝刺，創造更好的績效，另外今年新北市舉辦全國身心障礙的運動會，也舉辦萬金石馬拉松，相關的資源新北會更到位。

侯友宜表示，今年還有2場非常重要的運動賽事，包含棒球經典賽、在名古屋的亞運，新北市會成立應援團，隨時舉辦更多的活動，來支援新北的選手們，因為這一次新北選手在亞運就占了5分之1，不但支援新北市選手應援，也希望大家一起為他們喝采，能夠在國際上爭取更大的榮耀。

洪玉玲指出，市府培育運動人才，透過「選才、訓練、比賽、獎勵、輔導」，將資源投入四級人才培育體系、場館優化升級與打造運動競技舞台，並拍板全中運金牌選手訓練金調升至每月1萬3000元，以最實質的後盾留住優秀人才。

針對體育未來新北市至少有24座運動中心，並持續落實一館一特色政策，提供專項訓練場域。今年將完工啟用蘆洲、板橋第二運動中心，其中板橋第二運動中心設置專業級自由車訓練室，成為光復高中等重點學校的培訓基地。

洪玉玲指出，新北自108年起已完成60個運動聚點，滿足全民運動與選手培訓需求，同時積極優化專業賽事場地，包含板橋體育場國際認證田徑場、新莊棒球場全面優化更新、建置全國首座人工草皮橄欖球場為國家級培訓基地，新莊田徑場去年底全新改裝成三色跑道、FIFA認證國際級新莊足球場也全新更換人工草皮等，提供選手高品質訓練環境。

工務局說明，板橋第二運動中心目前工程進度45％，預計12月完工；蘆洲運動中心目前工程進度48.6％，預計10月完工。

