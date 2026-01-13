新北砸5.4億 6大面向強化道安

新北市即將邁入超高齡化社會，守護行人與高齡者用路安全為交通安全工作的首要任務，市府現已全面盤點潛在風險、整合跨局處資源，民國115年預計投入5.4億元，從教育宣導、工程、執法、監理、研究發展、緊急救護等6大面向，推動24項交通安全重點工作計畫，以高齡者、行人等為重點族群，分析各行政區特性，精準進行事故防制。

新北市府13日舉行1月道路交通安全會報，祕書小組專案報告指出，根據《道路交通安全基本法》，直轄市政府、縣市政府每年應依國家道路交通安全綱要計畫及道路交通安全推動計畫，訂定年度道路交通安全執行計畫，目前已完成規畫24項道安重點工作計畫，總經費約5億4000萬元。

新北市長侯友宜指出，依據去年全國及六都行車事故比較分析，新北市每10萬人口事故死亡人數為六都次低，事故件數則為六都第3低，今年市府將持續針對行人、機車族和高齡者等不同族群，以及分析行政區特性，對症下藥、持續精進。

祕書小組表示，計畫包括新增200處行人專區或行人早開時相、檢討46站捷運站生活圈友善步行環境、設置300處號誌路口幹、支道停讓設施以及15處視覺化減速設施、調整10處易肇事地點改善及路口路型，精進道路安全措施，讓民眾出門更加安全和安心。

祕書小組說，將以112年死亡人數為基準年，115年目標整體及行人下降22％，119年整體及行人下降50％，115年整體死亡人數低於205人，115年行人死亡人數低於36人。高齡者、行人、機車族群為防制重點族群，不超速、不搶快、保持安全距離、停讓、行人違規為防制重點工作。

教育小組聚焦即將屆齡可考照及已滿18歲尚未領有駕照的族群，主要針對全市高中職學生，並與監理站、駕訓班合作，在校外體驗部分，學生可至合作的駕訓場或模擬道路場地，現場安全駕駛教學與實作；校內體驗則邀請專業講師入校授課，體驗機車教具或模擬設備。