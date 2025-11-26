新北碧潭水豚君打卡熱點！12米超萌裝置展 還有雞蛋糕、見面會

新店碧潭風景區近日因超人氣IP「水豚君（KAPIBARASAN）」的進駐，成為年末最受歡迎的打卡熱點。這場名為「呆在碧潭の水豚君」的地景裝置展，將持續至12月28日，吸引了大批粉絲和遊客前來朝聖。

▲ 碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至12月28日。（圖／新北觀光局）

療癒系地景裝置與限定甜點

展覽的亮點之一是水上12米高的水豚君地景裝置，讓人彷彿置身於童話世界。此外，活動期間還推出了假日限定的「水豚君造型雞蛋糕」，這款甜點完美還原了水豚君及其好友們慵懶又圓潤的外型，萌度破表，迅速成為社群媒體上的熱門打卡畫面。這些限定美食不僅吸引了大批遊客，也成為粉絲們到訪碧潭時不可錯過的療癒系甜點。

▲ 假日限定！超萌水豚君造型雞蛋糕。（圖／新北觀光局）

偶裝見面會與滿額贈禮活動

為了滿足粉絲們與水豚君近距離互動的願望，活動期間將舉辦水豚君偶裝見面會。見面會將於12月的每個週末舉行，讓粉絲們有機會與水豚君合影留念。活動期間，於碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元的顧客，還可獲得水豚君限量周邊好禮。自12月起，滿足消費條件的民眾更可獲得「水豚君優先合影券」，享有優先合影的權利。

▲ 11月1日揭幕儀式市長侯友宜與水豚君人偶合影。（圖／新北觀光局）

除了見面會和甜點，活動還特別推出「新北幣」抽獎活動。從12月1日至12月21日，參加者只需在新北旅客臉書粉絲團的指定貼文按讚並留言標註兩位好友，並加上標籤「呆在碧潭の水豚君」，即可參加抽獎。最大獎為1萬元新北幣，吸引了眾多民眾參與。

新北市觀旅局表示，這次為期58天的水豚君系列活動，旨在為民眾提供一個充滿歡樂與療癒的假日去處。觀旅局也鼓勵民眾把握週末假日，前往碧潭與水豚君共享美好時光。更多活動詳情，請持續關注「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。

這場活動不僅為碧潭風景區帶來了超高人氣，也讓水豚君成為了年末最療癒的打卡熱點。無論是與水豚君合影，還是品嚐限定甜點，這個冬天，碧潭都將成為粉絲們心中最溫暖的角落。

