新北碳盤查實戰輔導正式啟動 提供30家企業代表免費參與





為協助企業因應全球淨零排放趨勢，並強化企業自主碳管理能力，新北市政府經濟發展局延續去（114）年推動成果，於今（115）年持續辦理「企業碳盤查實戰輔導計畫」，即日起開放報名至115年2月23日止，提供30家企業代表免費參與，協助企業培育碳盤查專業人才，厚植減碳行動與永續經營基礎。

經發局長盛筱蓉表示，面對全球淨零轉型與碳邊境調整機制（CBAM）等國際趨勢，企業碳管理能力已成為供應鏈競爭的重要關鍵。新北市政府秉持「與企業並肩同行」的核心理念，透過制度化課程與實務導入，協助企業建立碳盤查與管理能力，逐步推動減碳行動，強化企業在國際供應鏈中的競爭力，穩健邁向永續轉型方向發展。

經發局指出，計畫採分階段辦理，第一階段提供新北市境內30家企業代表，免費參與溫室氣體內部稽核員輔導課程，本課程委託立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)專業講師進行授課，課程內容除使學員了解國內外淨零排放推動趨勢與政策外，亦針對「溫室氣體盤查與管理」進行ISO 14064-1:2018及GHG protocol標準導入及量化教學，並輔導學員考取ISO14061-1:2018內部稽核員證書，使學員於該企業內部推廣與執行溫室氣體盤查，進而完整規劃企業減碳策略，掌握市場商機。

第二階段將進一步遴選8家企業代表免費由碳盤查專家手把手帶領學員，以ISO 14064-1標準或GHG Protocol進行企業之溫室氣體盤查作業，並產製溫室氣體盤查清冊，同時訓練企業代表於後續年度執行自主盤查能力。

此外，專家亦針對8家企業進行節能診斷，透過針對加熱、電力、照明、鍋爐、供水系統、空調系統或其他產生溫室氣體排放量等各項設備，進行現場診斷與發掘減碳熱點，提供企業節能減碳策略及減碳潛力評估，並產出專屬節能減碳報告書。

經發局去(114)年開辦碳盤查課程，已協助企業開啟減碳行動，今(115)年則持續透過課程培訓企業減碳素養與知能，並藉由實地面對面現場教學輔導企業完成廠區或公司碳盤查及掌握減碳潛力，引領新北市企業邁向國際低碳競爭力的未來。名額有限，邀有興趣的企業代表踴躍報名。

凡登記於新北市之公司、商號或工廠皆可提出申請，即日起開放報名至115年2月23日止(報名網址: https://forms.gle/dFdz347xoPUeKHoT7)，申請後將由經發局進行遴選，並預計於3月上旬公告遴選結果。相關課程及輔導資訊，可至新北市政府經濟發展局官網公告事項查詢(網址: https://www.economic.ntpc.gov.tw/Api/News/Page?id=8160)。



