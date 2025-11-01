新北社區照顧關懷據點成果展 侯友宜：世代共融提高社會參與
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府今（1）日在板橋第一運動場舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，活動以「世代共融」為主題，透過長者舞台表演、據點靜態展覽及數位互動體驗，讓不同年齡層民眾同場交流，增進世代理解與互動。新北市長侯友宜表示，新北市重視社區長者照顧及銀髮俱樂部等多元服務，將持續提升長者活力並協助投入社會參與。
侯友宜表示，新北市即將邁入超高齡社會，長者照顧政策注重就近便利與活躍，目前全市1,032里已建置1,202處銀髮俱樂部，推動「銀髮俱樂部先修班」；另有625處社區照顧關懷據點，落實「下樓即活動」理念，讓長輩能就近在社區參與活動。市府將持續優化據點建置與課程規劃，讓長輩獲得更完善的陪伴及支持。
社會局補充，為提升長者社會參與和行動便利，自明（115）年1月起，敬老愛心卡可搭乘北北基桃宜國道客運、使用國民運動中心（每項次50點），以及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費50點；2月起台鐵單趟30點提高至150點(起訖站開放北北基桃宜)、計程車單趟從65點提高至85點。7月起，敬老愛心卡更從原來480點加碼至600點，預計超過89萬的長輩及身心障礙者受惠。
今年成果展規劃政策宣導與數位互動體驗區，結合智慧生理量測、數位陪伴員、蒙特梭利中心、晚美人生桌遊及無人機足球等服務，並宣導高齡駕駛人換照制度，現場還有摸彩活動，最大獎為「日本大阪雙人來回機票」，為敬老系列活動注入歡樂氛圍。
