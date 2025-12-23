新北社區金點獎3獎入袋 全國並列第一

新北市榮獲2座金點之星團體獎和1座金點英雄個人獎 左起淡水正德里長黃俊雄、金包里慈護宮秘書長曾碧霞、土城頂欣社區發展協會理事長許元皇。（新北市社會局提供）

記者黃秋儒／新北報導

全國矚目的114年社區金點獎今（23 日下午在臺灣戲曲中心大表演廳揭曉，新北市今年共有團體及個人6項入圍，入圍數蟬聯全國之首。其中土城頂欣社區和淡水正德里辦公處榮獲金點之星團體獎；金包里慈護宮秘書長曾碧霞則榮獲金點英雄個人獎最高榮譽。新北市總得獎數與台中市同樣3個，並列全國第一。

新北市社會局由主任秘書黃逢明帶隊，原入圍名單還包括中和莒東社區及社團法人台灣新希望社區關懷協會等據點。金點英雄個人獎入圍者還有平溪菁桐社區志工督導程凱生。

社會局長李美珍表示，一年一度的金點獎，各縣市政府競爭的非常激烈，新北市今年共有6項入圍，充分展現實力，入圍即是代表高度肯定，最後有2個據點榮獲金點之星團體獎和1個金點英雄個人獎，非常難得。

土城頂欣社區發展協會理事長許元皇提到，據點自101年創立之初，志工們以1人1菜作為邀請長者走入據點的敲門磚，讓長者走出家門進入據點，陪伴長者不孤單。同時培力「千歲講師團」，讓長者退而不休，以「頂欣助銀髮優雅前行，忘齡、旺齡且望齡」為願景持續發揮所長。

金包里慈護宮聖母大樓頂樓設有空中菜園 有園藝療育效果 祖孫同樂 還有「媽祖菜市集」 右1即為據點秘書長曾碧霞。（新北市社會局提供）

淡水正德里長黃俊雄指出，該里據點從柑仔店出發，運用高達135位的龐大志工團，透過賦能培訓，轉為專業講師無償回饋社區，採取「教學、陪跑」模式，協助淡水地區成立超過20個據點。並與馬偕醫院結合，首創「醫社協作」模式，由志工擔任就醫陪伴，同時透過長輩聯絡簿與鑰匙代管的緊急救援機制，織起讓家屬安心的防護網。

金包里慈護宮秘書長曾碧霞說，據點不是照護終點，而是人生的新起點。慈護宮據點透過「空中菜園」串聯鄰里共享共食，促進代間交流；「千歲咖啡館」成功翻轉傳統照顧思維，讓長者藉由分享咖啡與社區融合，打造共好的高齡友善環境，深獲各界肯定。

黃逢明強調，感謝所有夥伴，讓全國見證了新北市據點多元的服務，打造出充滿溫暖的社區，讓新北成為長者宜居、友善的城市。