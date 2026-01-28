新北社宅再加1！「貴和安居B」動土 泰山添688戶

國家住宅及都市更新中心今（28）日於新北市泰山區舉行「貴和安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮。（吳嘉億攝）

國家住宅及都市更新中心今（28）日於新北市泰山區舉行「貴和安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，為中央於新北市動土的第27處社宅，總工程經費約40億9,750萬，由中央負責全額費用，規劃興建688戶，預計2029年竣工，預計區域隨著五泰輕軌、泰板輕軌、楓江產業園區等交通、產業建設，為新莊、泰山地區帶來人口成長與發展動能，由社會住宅承擔穩定居住、促進地方發展的倚仗。

國家住宅及都市更新中心董事長花敬群表示，「貴和安居B」東側的400公頃「新泰塭仔圳市地重劃」就在旁邊，是雙北地區第二大的重劃區，未來將整合住宅、商業及產業專用功能，並設置4座萬坪公園，將帶來大量的居住人口與產業活動，未來泰山會是脫胎換骨的大發展年代，也需要由社會住宅旁旁邊扶持提供穩定居住，讓民眾生活得更好、讓新北更完美。

內政部次長吳堂安表示，社會住宅興建有多元的發展，包括租金補貼還有資格放寬等補助項目，像是日照、公共托育等中心的進駐，還有老舊公寓的老宅延壽等，推動相關政策及措施嘉惠地方，讓社會住宅延伸更多的服務。

國家住宅及都市更新中心說明，基地原為空軍神箭營區慈光二十六村，一期工程涵蓋興建中的「貴和安居A」社會住宅，及新建完工之國軍職務宿舍，舊有宿舍在辦理拆除作業後啟動社宅二期興建工程，即「貴和安居B」社會住宅，與東側的塭仔圳重劃區相鄰。基地附近有明志科大、輔仁大學、輔大醫院及泰山工業區，基地周邊教育、醫療及產業資源豐富。交通方面，距離桃園機場捷運「泰山貴和站」約500公尺、距中和新蘆線「丹鳳站」距離約920公尺，具備完善且便捷的生活機能。

