新北社會局獨居長者營養安心包升級 春節前送溫暖

新北市社會局推出「關懷獨居長者營養安心包」，社會局長李美珍(右二)肯定。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局整合跨局處及民間資源，今年升級推出「關懷獨居長者營養安心包」，首批2600份將於農曆年前陸續送達經濟弱勢獨居長者家中，社會局長李美珍感謝玉山銀行受「菩月樂齡」公益信託，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈150萬元協助採購安心包，共同攜手守護獨居長者。

新北市截至去年12月底，65歲以上老年人口已達80萬6890人，占全市人口404萬4831人的19.94％，即將邁入超高齡社會；全市列冊獨居長者則有9672人，社會局考量高齡長者的營養需求與咀嚼、消化能力，與營養師合作設計推出「關懷獨居長者營養安心包」，由營養師劉小菁依長輩需求精心調配食材，並採嚴謹食品製程管理，兼顧均衡、好消化與安全，讓長者吃得健康、吃得安心。

劉小菁表示，長輩普遍牙口不好，吞嚥功能退化，因此安心包設計的理念是長輩吃得下、夠營養、願意吃、吃得安全，食材必須濕潤不乾柴，每道至少有2份蛋白質，而且鈉含量低於800毫克，粥品的稠度必須一克熱量一大卡等，而且是長輩熟悉的味道，像是芋頭鹹粥、香菇竹筍瘦肉粥等。

李美珍表示，首批2600份營養安心包，將優先發送給經濟弱勢獨居長者，由區公所關懷志工及鄰里長親自送達，同步進行關懷訪視，傾聽長者生活需求，提升獲得社會資源的近便性。

新北市社會局也持續擴大獨居長者多元照顧服務，結合民間單位推動「五福樂活計畫」，透過陪伴關懷與創意服務，豐富獨居長者日常生活，強化情感支持；同時協助安裝「緊急救援通報設備」，串接長照資源與中保科技24小時健康守護中心，當長者遭遇緊急狀況時，能即時通報求助，此外，社會局也攜手台電台北南區營業處辦理「獨居長者燈泡汰換服務」，加強用電安全，降低居家風險。

新北市首批「關懷獨居長者營養安心包」，將於農曆年前送達經濟弱勢獨居長者手中。(記者翁聿煌攝)

台電台北南區營業處協助「獨居長者燈泡汰換服務」，加強用電安全。(記者翁聿煌攝)

