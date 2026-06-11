新北社會局端午關懷 走訪三區安老院送祝福

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新北社會局長李美珍（左一）至仁濟安老所送上端午加菜金及蘋果。（圖：新北社會局提供）

▲新北社會局長李美珍（左一）至仁濟安老所送上端午加菜金及蘋果。（圖：新北社會局提供）

端午佳節將至，新北社會局長李美珍今（十一）日代表侯友宜市長，親訪淡水仁濟安老所、三芝雙連安養中心及八里台灣天主教安老院，致贈加菜金與蘋果，向長者送上溫馨祝福，感謝機構團隊悉心照護，守護長者安全與健康。

仁濟安老所位於淡水河畔，住民賴文章與賴潘鳳英夫妻代表受贈，並以歌聲熱烈歡迎。李美珍分享，敬老卡自七月起擴大服務，點數增為六百點，並新增YouBike 2.0E電輔車通路，鼓勵長者多加利用，維持身心健康。現場住民踴躍詢問申辦方式及計程車隊叫車服務，反應熱烈。

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三芝雙連安養中心設有安養、養護及失智照顧區域，院長張語珊表示，每年端午皆安排立蛋及划龍舟活動，增添節慶氛圍。入住九年、八十九歲的蔡惠玉分享不老秘訣：保持規律作息、參與課程並養成運動習慣，感謝團隊陪伴。

最後抵達八里的台灣天主教安老院，李美珍與副局長吳淑芳、董事長江芳貞修女逐一向住民致意，感謝修女及工作人員用心付出。李美珍表示，今年針對全市四十九家社福機構發放端午加菜金，並送上象徵平安的蘋果，祝福長者佳節愉快。