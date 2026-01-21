新北社福奪健康城市五獎肯定 全方位照顧老中青市民

新北市社會局推動多元社會福利政策成果獲肯定，榮獲衛福部「健康城市暨高齡友善城市獎」5項獎，新北市長侯友宜21日於市政會議獻獎。(新北社會局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市社會局推動多元社會福利政策成果獲肯定，榮獲114年衛福部「健康城市暨高齡友善城市獎」，一舉拿下4項大獎及1項佳作。其中，銀髮俱樂部先修班榮獲高齡友善城市類「共老獎」及「海報獎金獎」，惜食推廣計畫獲健康城市類「綠色城市獎」，街友服務獲「城市夥伴獎」，新北育兒APP則獲健康城市類「健康平等獎佳作」，新北市社會局長李美珍帶領團隊今（21）日於市政會議中獻獎給市長侯友宜，與全體市民共享榮耀。

侯友宜表示，這份榮耀要歸功於第一線同仁的努力，以及各局處、社區與民間夥伴長期攜手合作的成果。市府以市民需求為核心，透過跨局處協作與創新服務，持續打造全齡共享、友善共融的城市，讓健康照顧落實在日常生活中每一個細節。

「銀髮俱樂部先修班」將樂齡課程帶進社區住家，讓長者在熟悉環境中安心學習。社會局長李美珍表示，社會局在完成「里里有銀髮俱樂部」後，全國首創推出先修班計畫，突破場域限制，透過社區互助模式進入公寓大廈辦理課程，促進長者學習與交流。113年累計辦理405案、服務逾4萬6千人次，114年累計辦理640案、突破6萬人次參與，結合管委會、住戶與社區資源，促進世代互動。

「惜食分享網」透過公私協力，將格外品轉化為社區共享資源。李美珍指出，市府長期推動惜食行動，媒合企業與民間團體，將可食用的格外品配送至社區共餐據點，兼顧弱勢照顧與環境永續。8年來累計運用約1,310公噸食材，減少約1,966公噸溫室氣體，並透過教育宣導與義廚行動，讓惜食理念融入市民日常生活。

李美珍提到，「街友服務」整合跨局處與民間力量，提供街友即時且持續的支持。新北市結合警政、衛政、勞政、環保、區公所、里鄰及學術單位，透過即時通報、24小時訪視、夜間關懷、街頭醫療及就業媒合等措施，協助街友逐步重返社區、重建生活。

新北市社會局表示，「新北育兒APP」整合托育、育兒資訊與兒童發展檢核，打造智慧化育兒工具。APP可依幼兒年齡主動推播育兒新知、疫苗接種與發展篩檢資訊，並提供兒童生長曲線、合格保母查詢及發展數位檢核等功能，協助家長與保母及早掌握發展狀況、銜接早療資源，並結合跨部門與民間單位推廣，縮短資源落差，落實健康平等。