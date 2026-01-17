新北市城鄉發展局昨（十七）日舉辦「一一四年度新北市社區規劃師成果發表會」，培育四十二位社造人才，輔導十五個社區及大專院校團隊。此成果發表以「在地特色、社區共創、永續共榮」為主軸，由新北市副市長陳純敬帶領觀摩並頒發實作證明與結業證書，也特別以多元案例呈現新北社區營造的廣度與深度。

陳純敬表示，「新北市社區規劃師計畫」自一○八年以來已改善一百二十二處閒置空間，秉持「好人、好物、好空間」理念，透過專業課程和實習提升社造能力，增強社區意識，推進地方永續發展。歡迎更多市民加入社規師行列，共同體驗社區營造的魅力。

此次成果發表以「在地特色、社區共創、永續共榮」為主題，由陳純敬副市長頒發證書，並展示新北社區營造的多元案例。例如，石碇永安里將颱風倒木轉化為路標，並結合食蛇龜保育；八里埤頭里整理公有地為休憩廊道，並利用工廠水泥廢棄物打造生態池，創建淨零示範基地。

在「友善生活」方面，土城祖田里改造閒置老屋，打造「森活花園」，供單車族與長者使用；在「文化記憶與場域再生」方面，瑞芳龍安公園擴大修整安全設施，並將神社石碑與漁燈轉化為裝置藝術，增強文化氛圍。

活動地點貢寮國小是本年度亮點之一，首次參與社區規劃師計畫，由校長楊小梅帶領師生導覽。學校以水牛飼育和田野課程為基礎，透過修復牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池等，創造水牛共學環境，讓教學走出教室，讓孩子們親近土地並理解在地文化。鄰近的雙溪上林國小則延續去年改造成果，增設竹藤編燈籠與造型座椅，並整理生態池，為師生和居民提供互動休憩空間。