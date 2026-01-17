新北社規師齊心營造宜居城鄉 15案社區改造成果發表

一一四年度新北市社區規劃師成果發表會中副市長陳純敬頒發實作證明及培力結業證書。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府城鄉發展局「一一四年度新北市社區規劃師成果發表會」十七日在貢寮國小登場，由副市長陳純敬帶領觀摩並頒發實作證明與結業證書；城鄉局一一四年社規師計畫培育四十二名社造人才，輔導社區、社群及大專院校共十五案團隊，透過交流分享與現地觀摩，展現公私協力推動環境改善、地方共好的具體成果。

一一四年度新北市社區規劃師成果發表與現地觀摩昨日在貢寮國小登場。 （記者吳瀛洲攝）

陳純敬表示，「新北市社區規劃師計畫」自一０八年起至今改善一二二處社區閒置空間，秉持「好人、好物、好空間」的核心理念，透過專業知識的培力課程及實務實習的操作技巧，提升團隊社造能力，不僅凝聚社區意識，也進一步推進地方永續創生；也歡迎更多市民朋友來加入社規師行列，一同感受社區營造的魅力。

城鄉局指出，這次成果發表以「在地特色、社區共創、永續共榮」為主軸，以多元案例呈現新北社區營造的廣度與深度，如石碇永安里延續多年行動，將颱風倒木再生成路口指標與意象設施，並結合食蛇龜保育宣導，讓環境復原與生態教育同步落地；八里埤頭里則號召里民與志工，將雜草叢生的公有地整理為休憩廊道，並回收周邊工廠水泥廢棄物打造生態池，為地方再添一處淨零示範小基地。

城鄉局表示，在「友善生活」面向，土城祖田里以改造閒置老屋出發，營造可食地景與蝴蝶棲地，打造可供單車族駐足及在地長者療癒身心的「森活花園」；而在「文化記憶與場域再生」面向，瑞芳龍安公園則延續過去計畫，擴大修整欄杆與木棧平台提升公共場域安全性，並將既有神社石碑與回收再利用的漁燈，打造為裝置藝術融入公園地景，串起老街動線與文化氛圍。

這次活動地點貢寮國小即為社區規劃師亮點之一，該校為首度參與社區規劃師計畫，由校長楊小梅率領師生導覽，以水牛飼育與田野課程為基礎，透過修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池等亮點改造成果，打造水牛共學環境，讓教學走出教室、讓孩子在日常觀察中親近土地並理解在地文化。另鄰近的雙溪上林國小延續去年度的改造成果，在校園內土地公廟增設竹藤編燈籠與造型座椅，並整理開放原本雜草叢生的生態池，讓師生與在地居民多一處可停留、可互動的休憩場域。