新北社造獎補助及人才培力 徵件至2/25

▲社區營造讓居民有更多機會共同參與社區大小事，汐止夢想社區街坊鄰居一同將廢棄物轉化為創意素材，製作成地方活動的特色服裝。(圖:新北市文化局提供)

新北市文化局十三日表示，於一一五年啟動「社區營造獎補助計畫」，徵件活動現已開始，獎補助金額高達三百七十萬元。申請期間自即日起至二月二十五日，凡年滿十八歲者均可參加；此外，立案團體或企業亦可提出申請，經過複審後，有機會獲得實踐青年社造獎勵金或營造點補助款，以實現對未來的美好期待。

新北市文化局指出，社區營造為居民提供了更多共同參與社區事務的機會，進而培養對地方的認同感與歸屬感。近年來，社區營造展現出多元且貼近生活的特徵，涵蓋了樂齡數位生活、原住民族語言復興活動，甚至邀請鄰里共同將廢棄物轉化為創意素材，製作地方活動的特色服裝。這些充滿創意的行動不僅展現了社區居民的凝聚力，亦體現了社區營造進入日常生活並深化地方文化特色的成果。

文化局表示，為了鼓勵更多人參與社區營造，規劃了一系列免費的人才培力課程，自一月十七日起開課。課程內容將結合實務案例與主題式討論，透過講師的引導及社區間的經驗交流，協助民眾將對社區的想像轉化為具體提案，並在課程中結識更多志同道合的夥伴，尋求資源與支持。