新北秀朗橋車禍！75歲機車騎士疑重摔倒地 當場無生命跡象送醫搶救

記者林盈君／新北報導

16日上10時許，新北市新店區秀朗橋（往中和方向）機車道，發生一起車禍事故，75歲的李姓男子騎乘機車，疑似不慎自摔，目擊民眾緊急通報警消，救護人員到場時，李男已失去生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救，並通知家屬到院，詳細車禍原因仍待後續釐清。

75歲的李男騎乘機車，疑不慎自摔命危送醫。（圖／翻攝畫面）

初步了解，今天上午，李男騎乘機車行經秀朗橋，於機車道上疑似不慎自摔，警消獲報後趕抵，李男四肢擦挫傷、頭部撕裂傷，因傷重無呼吸心跳，被轉送新店慈濟醫院急救，一度回復生命跡象，但目前狀態仍不穩定，院方持續搶救中，車禍原因及經過還要再調查。

75歲的李男騎乘機車，疑不慎自摔命危送醫。（圖／翻攝畫面）

