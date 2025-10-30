新北私幼不當管教成立！2教保員遭勒令停職、最重可罰60萬（示意圖:shutterstock/達志）

新北市議員陳乃瑜指新北市某私立幼兒園發生教保員疑似不當管教，今（30）日新北市教育局指出，調查結果已在今天出爐，經查許姓、吳姓兩名教保員構成不當對待行為，教育局已勒令二人停職，避免與幼生接觸。

陳乃瑜指出，家長陳情，指控幼兒園老師對幼童長期以情緒性言語責罵、甚至疑似動手不當對待。從家長提供的錄音檔中，可以明顯的聽到疑似體罰的聲音，要求教育局應加速調查，重視孩子的安全。

新北市議員陳乃瑜指新北市某私立幼兒園發生教保員疑似不當管教，今（30）日新北市教育局指出，調查結果已在今天出爐，經查許姓、吳姓兩名教保員構成不當對待行為，教育局已勒令二人停職，避免與幼生接觸。（柯毓庭攝）

陳乃瑜在議會上播放音檔，表示錄音錄下老師恐嚇小孩「一直說你頭腦不好」，還罵髒話，甚至恐嚇「要給你按摩」，而按摩就是捏關節，並懷疑教育局內有幼兒園的門神，因為在向教育局投訴後，園方的人就說有錄音檔，還去搜幼童書包。

廣告 廣告

陳乃瑜也指出，對於類似不當管教事件頻傳，希望市府可以協助鼓勵公、私幼都全面安裝監管雲。

侯友宜與教育局長張明文回應，今天已經確認調查結果，認定兩個教保員構成不當對待，已經勒令停止、避免接觸幼生，「孩子們受到這樣狀況很不忍心」，並表示願意往公、私幼都全面安裝監管雲的方向推動，但私幼部分有些問題要克服，公幼部分會全力推動，雲端已經先試辦，監視器部分也會鼓勵踴躍裝設，經費都會優先編列。

張明文補充，目前0歲至2歲的幼托已由法令規定統一需要安裝監視器，另外2歲至6歲部分，市府已先做試辦，要讓家長、老師、孩子三方溝通。

教育局補充，9月5日接獲該私立幼兒園疑涉不當對待幼生通報後，立即派員到園稽查並啟動調查程序。10月中旬完成訪談與蒐證，10月30日完成調查報告。

教育局指出，調查小組依事證調查許姓、吳姓兩名教保員構成不當對待行為，教育局已勒令二人停職，避免與幼生接觸。調查報告提送不適任人員認定委員會審議，依法最重可處60萬元罰鍰，並公布姓名及園所名稱，列管1年至4年或終身不得任職，絕不寬貸。

教育局表示，貼文稱手腕脫臼、眼睛受傷等案，教育局均未曾接獲通報，10月23日知悉後已即刻派員稽查，10月24日與新莊警分局建立專案聯繫管道，以即時通報並啟動跨局處合作處理。雖園方表示未曾接獲家長反映，但教育局仍將持續查明。

另有關今日提供新事證，發現教保員疑有私自翻找幼生書包的行為，教育局已併案調查並要求園方加強教師專業倫理教育，將視調查結果依法嚴懲。

教育局強調，對任何不當對待幼生行為絕對零容忍，若查證屬實將依法嚴懲，絕不寬貸。除持續不定期稽查與督導外，並加強教保服務人員正向管教、情緒管理與班級經營研習，提升幼教人員專業知能，全力守護幼生安全。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

更多中時新聞網報導

李興文怒斥詐騙集團利用善良

韋禮安辦復古趴 揪美鳳老師熱舞

孫生否認性侵 感謝女友不離不棄