新北私幼爆不當管教 2教保員停職

新北市議員張錦豪（二排右三）30日在議會總質詢指出，汐止區一名小學4年級男童出現嚴重暴力行為，多位師生都受害，並提交陳情書給新北市長侯友宜（二排右四）。（柯毓庭攝）

新北市議員陳乃瑜揭露新北市某私立幼兒園發生教保員疑似不當管教，新北市教育局30日表示調查結果出爐，經查許姓、吳姓2名教保員構成不當對待行為，已勒令2人停職，避免與幼生接觸，提送不適任人員認定委員會審議。另新北市議員張錦豪指汐止1名小學4年級男童，長期在課堂上出現嚴重暴力行為，多名師生受害；侯友宜承諾邀集有關單位成立專案小組緊急處理。

陳乃瑜說，家長陳情指控幼兒園老師長期以情緒性言語責罵幼童，甚至疑似動手不當對待。從家長提供的錄音檔中，可以明顯聽到疑似體罰的聲音，要求教育局應加速調查，重視孩子的安全。她在議會上播放音檔，錄音錄下老師恐嚇小孩「一直說你頭腦不好」，還罵髒話、搜幼童書包。

侯友宜回應，調查結果認定2名教保員構成不當對待，已經勒令停止、避免接觸幼生，「孩子們受到這樣狀況很不忍心」。教育局補充，9月5日接獲該私立幼兒園疑涉不當對待幼生通報後，立即派員到園稽查並啟動調查程序，調查小組依事證調查許姓、吳姓2名教保員構成不當對待行為，已勒令2人停職，避免與幼生接觸，調查報告也提送不適任人員認定委員會審議。

汐止男童的部分，張錦豪表示，該名學生因暴力攻擊同校師生的案件頻傳，甫轉學至現在的國小，開學第一天就出現咬傷、毆打老師的情形，短短1個多月下來已有7位師長、20名學生受到肢體與言語暴力衝擊，學校已盡全力輔導，但成效有限。張錦豪將家長陳情書交給侯友宜，呼籲市府正視前線教師的處境。

侯友宜承諾責成教育局成立專案小組，讓心理輔導、家長、學校、警政單位都進來，並先緊急處理。教育局補充，該名國小資源班轉學生多次攻擊行為事件，發生後學校立即依規完成校安通報，並啟動校內安全維護及輔導機制，邀集家長與專業人員共同研擬「個別化輔導管教方案」，並配合醫療團隊進行心理評估及行為觀察，提供正向行為支持與課程調整。