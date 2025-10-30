新北私幼爆不當管教！2教保員遭勒令停職 最重將挨罰60萬

新北教育局認定2教保員構成不當對待行為，已勒令2人停職（圖／翻攝自Pexels）





新北市議員陳乃瑜日前爆料新莊一所幼兒園日前傳出不當管教案件，教師疑似對小班男學生大聲制止，更有拍擊聲響；而今天（30日）公布教保員搜幼童書包的錄音檔新事證；對此，新北市教育局指出，10月中旬完成訪談與蒐證，今天完成調查報告，認定許姓、吳姓兩名教保員構成不當對待行為，已勒令2人停職，提送不適任人員認定委員會審議，依法最重可處60萬元罰鍰，並公布姓名及園所名稱，列管1年至4年或終身不得任職，絕不寬貸。

新北市議員陳乃瑜日前揭露新莊某幼兒園不當管教事件，相關錄音曝光後引起討論，而今天（30日）在市政總質詢中，再公布新的錄音檔事證，指控教保員搜尋幼童書包等相關證據。

對此，新北市教育局指出，9月5日接獲該私立幼兒園疑涉不當對待幼生通報後，立即派員到園稽查並啟動調查程序，10月中旬完成訪談與蒐證，今天完成調查報告，認定許姓、吳姓教保員構成不當對待行為，已勒令二人停職，調查報告提送不適任人員認定委員會審議，依法最重可處60萬元罰鍰，並公布姓名及園所名稱，列管1年至4年或終身不得任職，絕不寬貸。

另外，社群提到幼生臉頰受傷一案，教育局去年12月啟動調查，今年2月經不適任人員認定委員會決議不構成違法事件；同時114年6月新北地檢署偵查終結不起訴處分；該案藍姓職員為行政職，未具教保員資格，事發當日臨時支援協助幼童用餐，後續2度稽查均未查獲該員有從事教保服務工作情形，將持續安排不定期稽查，以確保該園落實《幼兒教育及照顧法》相關規定，如經查確有違法情事，將依法裁處。

教育局也說貼文另稱手腕脫臼、眼睛受傷等案，教育局均未曾接獲通報，10月23日知悉後已即刻派員稽查， 10月24日與新莊警分局建立專案聯繫管道，以即時通報並啟動跨局處合作處理，雖園方表示未曾接獲家長反映，但教育局仍將持續查明。

另有關家長10/30提供新事證，發現教保員疑有私自翻找幼生書包的行為，教育局已併案調查並要求園方加強教師專業倫理教育，將視調查結果依法嚴懲。

教育局強調，對任何不當對待幼生行為絕對零容忍，若查證屬實將依法嚴懲，絕不寬貸。除持續不定期稽查與督導外，並加強教保服務人員正向管教、情緒管理與班級經營研習，提升幼教人員專業知能，全力守護幼生安全。

