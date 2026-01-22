新北私幼連爆不當管教 侯友宜：不容忍必須嚴懲

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市長侯友宜今天針對近來多起私立幼兒園遭爆不當管教情事表示，「每一個孩子都是我們的心肝寶貝」，對於不當對待絕不容忍，必須嚴懲。

侯友宜今天出席泰山中山及板橋柏翠等公托聯合開幕儀式，他接受媒體聯訪時對近來多起私立幼兒園發生不當管教的情事作以上表示。

侯友宜表示，教育局在第一時間接到通報後立即啟動調查，一切嚴格依法罰款以外，更重要的也公告列管，加強不定期查察，對人員更嚴格核定。「孩子的健康跟平安，絕對是我們守護最重要的課題」。

此外，針對國民黨新北市長參選提名作業，有媒體詢問近期是否會和國民黨秘書長李乾龍見面？侯友宜表示，會按照節奏、時間，找出最適當的人，來讓市政能夠不斷延續下去，所以大家也不用急；市府會全力以赴，把市政做好，這才是最重要。（編輯：林恕暉）1150122