新北私校納入4+1安心蔬菜補助 藍營議員強調「公私一致」

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議會國民黨團昨（12）日舉行記者會，正式宣布「中小學營養午餐4+1安心蔬菜補助」將擴及全市24所私立中小學，約37889名學生受惠。書記長王威元、副書記長黃心華，以及陳儀君、劉美芳、邱峰堯、呂家愷、洪佳君、陳家琪、黃桂蘭等議員皆到場，強調此制度補強是黨團長期推動的成果。此政策自明年度全面上路，補齊長年存在的公私校制度落差，象徵營養午餐政策朝「公私一致」邁進。

黨團指出，補助經費將用於午餐差額，並委託新北市果菜運銷公司負責把關有機與產銷履歷蔬菜品質。市府將透過多重稽查與食材登錄系統監督，確保食材來源可追溯、經費運用透明。教育局委託果菜公司統一管理，農業局也將參與週週監廚及跨局處聯合稽查，確保制度落實。黨團強調，後續將持續推動「三章一Q」制度深化，增加有機食材供應天數，並結合食農教育，支持環境永續與在地農業。

針對政策落實，議員個別表達了後續監督重點：王威元表示，私校在交通、特教與營養午餐政策面臨長期資源落差，尤其有機蔬菜補助差距更長期存在，本會期黨團連署爭取補助擴大，是回應家長與學校的期待，避免「營養過剩但不均衡」情況持續發生；黃心華則強調「品質比名目更關鍵」，黨團會持續關注從產地到餐桌的各環節。

陳儀君提醒，爭取到的24億經費應真正用在孩子身上，並結合食農教育推動制度深化。劉美芳要求市府正視城鄉差距、校規模差異造成的長期不平等，並加強跨局處監督及資訊公開。邱峰堯建議由果菜公司統籌調度，確保供應穩定，並以私校家長會長身份強調，多3至5元午餐補助不是問題，重點在完善配套與調度機制。

呂家愷認為政策能否順利落實，取決於公私部門合作與制度化監督；洪佳君要求教育局強化查核並增加優質食材天數；陳家琪指出，在中央經費有限之下，新北仍願投入，是對學生的實質支持；黃桂蘭則承諾，一旦學校端遇到困難，黨團會協助市府調整與溝通、確保制度落地。座談會中，多位議員也提出，透過固定溝通機制可降低執行落差。

在校務經營座談會上，多所私校反映廚餘處理成本增加、校車停等空間不足，以及行政調查負擔、特殊教育與設備修繕等多年未獲同等補助等困境。

教育局長張明文回應，將把私校提出的意見帶回研議，並就校車停靠、廚餘減量與費用分擔等項目進行全面檢討。後續也會由教育局跨處室協調，研擬可行改善措施，確保政策在校園中落實，並解決私校長期面臨的資源與行政負擔問題。

國民黨團最後強調，私校承擔補足教育需求的重要角色，市府不應以「公私有別」作為制度停滯原因。黨團將持續扮演監督與溝通平台，要求政策滾動檢討，讓所有孩子站在同一起跑點，確實落實教育公平與食安保障。

照片來源：新北市議會國民黨團提供

