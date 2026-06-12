新北科學日「原子建築師」登場 500師生動手解密AI晶片科技

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115年度「新北科學日–原子建築師」新北市教育局攜手淡江大學、國科會、台灣先藝科技（ASM）、台電及電幻1號所等產官學研單位，邀集500名師生參與，探索AI晶片科技奧秘。新北市教育局提供

記者蔡琇惠／新北報導

115年度「新北科學日」今（12）日於海山高中登場，以「原子建築師」為主題，邀集500名師生共同參與。新北市教育局今年延續與淡江大學及國家科學及技術委員會長期合作，並首度攜手半導體設備廠商ASM及台灣電力公司，將半導體製程、奈米科技及能源永續議題融入科學實作，讓學生從動手操作中認識AI晶片科技與未來產業發展趨勢。

新北市教育局長張明文表示，AI、半導體及能源科技正快速改變世界，科學教育不能只停留在課本知識，更要讓學生透過實作理解科技如何影響生活與未來。新北市持續結合大學、產業及研究單位資源，透過STEAM跨域課程與科普活動，引導學生從觀察、提問到解決問題，培養面對未來的科學素養與問題解決能力。

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教育局長張明文與貴賓共同進行科技啟動儀式，透過象徵原子的磁鐵球匯聚，具象化AI晶片「原子層沉積（ALD）」製程原理，帶領師生化身「原子建築師」。新北市教育局提供

教育局指出，本次活動以半導體先進製程為主軸，透過大型啟動裝置及實作體驗，引導學生認識原子層沉積（ALD）等半導體關鍵技術。淡江大學化學學系教授鄧金培帶領學生調製「奈米黃金溶液」，觀察晶體成長與顏色變化，將奈米科技與薄膜製程概念轉化為可觀察、可操作的學習經驗；現場也結合影子傳奇劇團皮影表演，讓學生在跨域展演中理解科學原理，提升學習興趣。

今年科學日也納入能源教育議題。台灣電力公司以「蓄電獸太陽能發光卡片」教具，帶領學生了解再生能源發電、蓄電及電網運作原理；ASM則分享半導體製程與材料創新應用，協助學生及早接觸前瞻科技。ASM台灣區總經理呂秉澄表示，科技人才培育需要長期投入，希望透過產業與教育合作，讓學生提早認識半導體產業發展及未來職涯方向。透過產業資源走進校園，學生不僅學習科學原理，也能看見科技創新與產業發展、永續議題之間的緊密連結。

新北科學日打造大型實驗室，學生親手調製「奈米黃金溶液」，觀察晶體成長與顏色變化，將半導體奈米科技及薄膜製程轉化為具體實作體驗」。新北市教育局提供

教育局表示，新北市長期推動STEAM教育，透過「科學研究獎助計畫」、「科學＋學校計畫」及「科學展覽會」等方案，深化學生探究實作能力；並結合「科普環島列車」、「高中半導體科教車」、「跑跑分析車」及「行動化學車」等特色資源，打造多元科學學習場域。未來將持續鏈結產官學研資源，建構完整科學教育支持系統，培養學生具備探究力、創新力與實踐力，迎向AI與科技快速發展的新時代。