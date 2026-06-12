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新北科學日 500師生動手解密AI晶片科技（新北市教育局提供）

教育局長張明文與貴賓共同進行科技啟動儀式，透過象徵原子的磁鐵球匯聚（新北市教育局提供）

新北科學日打造大型實驗室，學生親手調製「奈米黃金溶液」，觀察晶體成長與顏色變化（新北市教育局提供）

115年度「新北科學日」今天（12日）在海山高中登場，今年以「原子建築師」為主題，邀集500名師生共同參與。新北市教育局延續與淡江大學及國家科學及技術委員會長期合作，並首度攜手半導體設備廠商ASM及臺灣電力公司，將半導體製程、奈米科技及能源永續議題融入科學實作，讓學生從動手操作中認識AI晶片科技與未來產業發展趨勢。

教育局長張明文表示，AI、半導體及能源科技正快速改變世界，科學教育不能只停留在課本知識，更要讓學生透過實作理解科技如何影響生活與未來。新北市持續結合大學、產業及研究單位資源，透過STEAM跨域課程與科普活動，引導學生從觀察、提問到解決問題，培養面對未來的科學素養與問題解決能力。

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本次活動以半導體先進製程為主軸，透過大型啟動裝置及實作體驗，引導學生認識原子層沉積等半導體關鍵技術。淡江大學化學學系教授鄧金培帶領學生調製「奈米黃金溶液」，觀察晶體成長與顏色變化，將奈米科技與薄膜製程概念轉化為可觀察、可操作的學習經驗；現場也結合影子傳奇劇團皮影表演，讓學生在跨域展演中理解科學原理，提升學習興趣。

今年科學日也納入能源教育議題。臺灣電力公司以「蓄電獸太陽能發光卡片」教具，帶領學生了解再生能源發電、蓄電及電網運作原理；ASM則分享半導體製程與材料創新應用，協助學生及早接觸前瞻科技。ASM台灣區總經理呂秉澄表示，科技人才培育需要長期投入，希望透過產業與教育合作，讓學生提早認識半導體產業發展及未來職涯方向。