新北科學日 500師生解密人工智慧晶片科技
▲115年度「新北科學日―原子建築師」新北市教育局攜手淡江大學、國科會、台灣先藝科技（ASM）、台電及電幻1號所等產官學研單位，邀集500名師生參與，探索AI晶片科技奧秘。（圖：新北市教育局提供）
新北市年度科普盛事「新北科學日」昨（十二）日在海山高中熱鬧登場。今年活動以「原子建築師」為核心主題，邀集境內五百名師生共同參與。新北市政府教育局今年延續與淡江大學及國家科學及技術委員會的長期合作，並首度攜手全球半導體設備大廠先晶半導體及台灣電力公司，將尖端半導體製程、奈米科技及能源永續等核心議題融入科學實作，讓莘莘學子從親自動手操作中，深度解密人工智慧晶片科技與未來產業發展趨勢。
新北市教育局長張明文表示，人工智慧、半導體及能源科技正以驚人速度改變全球局勢，科學教育絕不能只停留在課本紙上談兵，更要讓學生透過實作理解科技如何引領生活。新北持續鏈結大學、產業及研究單位資源，透過科學、科技、工程、藝術及數學等跨域整合課程與科普活動，引導學生從觀察、提問到解決問題，藉此培養面對未來世界的科學素養與實踐能力。
活動以半導體先進製程為主軸，透過大型啟動裝置及實作體驗，引導學生認識原子層沉積等半導體關鍵技術。淡江大學化學學系教授鄧金培在現場帶領學生動手調製「奈米黃金溶液」，仔細觀察晶體成長與顏色變化，將艱澀的奈米科技與薄膜製程概念轉化為可操作的學習經驗；現場更結合影子傳奇劇團的傳統皮影展演，讓學生在跨域藝術中理解科學原理，大幅提升學習興趣。
今年科學日首度納關鍵的能源教育議題。台灣電力公司以「蓄電獸太陽能發光卡片」教具，帶領學生了解再生能源發電、蓄電及電網運作原理；半導體大廠則深入分享製程與材料的創新應用，協助學生及早接觸前瞻科技。大廠台灣區總經理呂秉澄強調，科技人才培育需要長期投入，期盼透過產學緊密合作，讓學生提早認識半導體產業發展及未來職涯方向。
教育局強調，新北市長期推動多元科學方案，未來將持續鏈結產官學研資源，建構完整的科學教育支持系統，培養具備探究力與創新力的下一代，迎向科技快速發展的新時代。
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