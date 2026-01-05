新北租屋族注意！半年住宅租金指數出爐 新店漲最多

新北市地政局公布114年下半年住宅租金指數，指出新店區近期市場供給轉向高品質住宅大樓，拉高區域整體的租賃品質與平均單價。圖為新店區住宅大樓。（圖／新北市地政局）

新北市地政局公佈去（114）年上半年住宅租金指數，其中板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、汐止、淡水及樹三鶯8大次分區，租金指數分別為105.11、105.86、104.87、104.51、106.08、104.08、100.05、103.54，這半年的漲跌幅介於-0.01％至1.48％之間，與去年同期相較有0.25％至2.87％的年變動率，其中漲幅最明顯為新店區，達1.48％。

地政局觀察本市8大次分區，114年上半年皆呈現平穩緩漲趨勢，上漲幅度以新店較為明顯，與113年下半年相較，有1.48％的漲幅。分析新店區上漲原因應為近期市場供給轉向高品質住宅大樓，此類物件拉高區域整體的租賃品質與平均單價。

廣告 廣告

地政局指出，整體而言，新北市各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，完善生活機能，剛性需求除支撐區域買賣市場外，租賃需求亦使租賃市場熱絡，價格平穩緩漲。

地政局補充，各期租金指數可能會有漲跌互見的波動，不必然代表該期價格有劇烈漲跌幅，指數變化觀察仍以長期趨勢較具參考性，地政局每季皆會公布6大類24項住宅價格指數及每半年公布8項住宅租金指數，共計7大類32項之指數統計資料，並製作「新北市不動產市場分析季報」，以提供多元房市訊息及專題分析供外界參考。

相關資料已置於「新北市政府地政局網站」及「新北不動產愛連網」，歡迎各界瀏覽指教。

更多中時新聞網報導

邱志宇創作〈曇花〉與過去執念和解

羅志祥新年許願誠實創作

張楷奕走失的愛犬意外成網紅