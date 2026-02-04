新北稅處主動寄發輔導通知 把握3/23房屋稅自住優惠稅率申報期限

新北市政府稅捐稽徵處四日表示，房屋如供自住使用，請於115年3月23日以前遷入戶籍並向房屋所在地稅捐稽徵機關申報。另為維護納稅義務人權益，該處對114年2月以後新取得房屋尚未申請自住優惠稅率之民眾，將於115年2月中旬寄發輔導通知書提醒民眾如期申報。

該處說明，符合自住房屋要件有三：一、無出租或供營業使用，二、本人、配偶或直系親屬實際居住並設有戶籍，三、本人、配偶及未成年子女限全國3戶。經核准適用自住稅率後，即可享有1.2%之優惠稅率；又若本人、配偶及未成年子女全國僅持有一戶自住房屋，且房屋現值在一定金額(新北市115年期為234萬8,900元)以下，稅率還可降到1%。

廣告 廣告

該處強調，如果未設戶籍就會被認定為非自住用房屋，並依全國總持有應稅房屋歸戶計算總戶數，分別按持有房屋坐落縣市之相應非自住住家用差別稅率課徵房屋稅(新北市稅率為3.2%~4.8%)。

該處進一步提醒，民眾如為節省房屋稅而辦理戶籍遷移，建議一併評估是否會影響其他租稅優惠或請領補助。民眾如果有任何房屋稅疑問，歡迎就近向房屋所在轄區稅捐分處洽詢。