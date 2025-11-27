新北稅處表揚廉潔楷模人員

廉潔楷模。（圖：新北市稅捐稽徵處提供）

▲廉潔楷模。（圖：新北市稅捐稽徵處提供）

日前新北市稅捐稽徵處長連文娟於處務會議特別公開表揚並頒獎給該處一一四年獲選廉潔楷模的三位同仁，此次表揚的三位同仁，分別在各自的崗位上展現了廉潔自律、積極為民服務與堅守公務操守而獲得殊榮。

新北市稅捐稽徵處昨（二十七）日表示，其中，新店分處林姓稅務員因協助民眾處理自用住宅遭不當登記為商業用途案，積極為民眾主動聯繫商業登記主管機關，釐清相關程序及應有的權益保障，讓民眾順利更正程序，成功維護其合法權益。

廣告 廣告

林口分處林姓稅務員除在辦理採購業務過程，積極尋求最佳解決方案，有效節省公務經費外，亦於服務中心櫃檯前拾得現金，迅速調閱監視器，積極聯繫洽辦民眾，順利歸還並獲得民眾的感激與稱讚。

三鶯分處侯姓稅務員在辦理未辦保存建物設籍業務時，民眾原欲贈予紅包表達謝意，侯員立即婉拒並告知，作為公務員必須恪守廉潔自律的原則，不能接受任何形式的酬謝，亦於當日詳實登錄廉政倫理事件，確保過程合規透明。

該處表示選拔廉潔楷模不僅是對獲獎同仁的肯定，亦期望藉此鼓勵所有同仁秉持正直、積極負責的態度，為市民提供更加優質的服務，共同創造一個廉潔、透明、值得信賴的。