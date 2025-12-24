新北稽查寵物食品！5件不合格含重金屬或病菌

動保處稽查商店販售的寵物食品。（新北市動保處提供）

新北市動保處落實寵物食品衛生安全監控，每月隨機至寵物食品賣場例行性稽查及專案抽驗，抽驗病原微生物與有害物質139件，主要為飼料、零食與罐頭等產品。經檢驗確認，計3件產品砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標，均已要求業者下架回收，共計裁罰32萬5000元。

動保處表示，針對病原微生物與有害物質抽驗部分，共有5件不合格產品，包括「鮭魚粉」、「貓罐-鮪魚＋牛肉」、「貓草雞肉片」、「海藻粉」及「愛貓餐罐（鮪魚＋起司）」，確認含有重金屬（汞或砷）或沙門氏菌超標。動保處已依規定通知業者立即下架回收及提出回收計畫書，並與消費者全面性的良性溝通處理退款貨事宜。目前已有3件完成銷毀，剩餘2件預計於年底前待業者清點下架回收數量，後統一執行銷毀程序。

動保處派員監督不合格寵物食品封存。（新北市動保處提供）

此外，動保處亦辦理產品申報與外包裝標示抽查，今年截至11月底共查核255件，其中54件標示內容與申報資訊不符（如營養成分、含量與廠商資訊不一致），均已要求業者限期改善。

動保處獸醫師黃士至指出，重金屬汞與砷可能來自水產原料或加工污染，若長期攝食恐造成寵物神經系統、腎臟與消化道慢性損傷。依裁罰基準，業者若3年內累犯，將依次處以5萬元、12萬5000元及25萬元罰鍰，並公布其姓名、圖片與違法事實。動保處也將會同政風人員全程監督銷毀程序，確保不合格產品無法再流入銷售端。

