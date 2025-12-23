新北稽查露營設備契約不合理條款 輔導業者改善

新北消保官就轄內露營設備租賃業者對於定型化契約及商品安全稽查。（圖：新北法制局提供）

歲末年終氣候涼爽，露營成為民眾休閒首選，露營設備租賃需求大增。新北消保官為保障市民權益，針對境內六間露營設備租借業者行政調查，發現其中四間業者在商品賠償條款上違反公平合理原則，或訂有免責條款。經要求不合格業者均已立即改善。

消保官鄭忠育今（廿三）日說明，本次調查重點包括《定型化契約條款》及《設備安全管理》。發現部分契約約定「消費者應對於租賃商品之毀損或滅失，負完全責任」或「消費者使用租賃商品發生損害，應自負完全責任」，有違反《消費者保護法》第十條之一之虞，遂輔導業者改為「可歸責於消費者時，始由消費者負責」，避免免除業者應負的損害賠償責任。

另有契約約定「床墊毀損一律以七折計算」、「商品滅失以售價八十五％賠償」或「毀損滅失以原價賠償」，忽略商品折舊，違反《消費者保護法》第十二條公平合理原則，已輔導業者改為「依折舊核算賠償費用」更合理公平。

值得注意的是，露營設備租借市場除帳篷、天幕外，亦常租用卡式爐、電熱毯等應施檢驗商品。消保官同步稽查，確認業者提供商品均依法張貼「商品檢驗標識」降低使用風險。消保官提醒業者應遵守《消費者保護法》等相關法令，提供合法契約，保障消費者權益。同時呼籲消費者租借設備前務必詳閱契約，於取用時確認設備數量與狀況，維護權益。