新北稽查6兒童遊戲場全不合格 5業者設施遭勒令停用

汐止遠雄獨角獸奇幻花園聯合查核。（圖／新北市法制局）

消保官於樂米樂園新店北美館查核儲值卡條款。（圖／新北市法制局）

寒假與春節假期將至，許多家長會帶著孩子前往室內兒童遊戲場遊玩。為保障遊戲安全及維護消費權益，新北市消保官執行室內兒童遊戲場稽查專案，抽查6家兒童遊戲場的設施安全、建築物公共安全、消防安全設備、營業衛生及儲值卡定型化契約條款是否符合法規要求，6家業者均有不同程度缺失，已當場輔導業者並責令限期改善。

新北市府目前列管13家專營或百貨商場附設的室內兒童遊戲場，定期辦理聯合稽查，考量假期人潮增加，消保官會同經發局、工務局、衛生局及消防局，特別抽查近期新開幕或尚未接受稽查的6家業者。

消保官表示，稽查結果發現僅「愛寶兒雲夢樂園」依規定將兒童遊戲場設施合格證明書及相關檢驗報告送市府備查。市府已命浩恩親子遊戲館、樂米樂園新店北美館、獨角獸的奇幻花園、Little Planet、湯姆貝貝5家業者於完成備查程序前暫停開放相關設施，以避免兒童因使用未經檢驗合格的遊戲設施而發生危險。

消保官指出，民國114年間因「貝兒絲樂園」全台門市陸續歇業，衍生多起儲值卡退費爭議，市府此次亦特別加強查核業者販售的儲值卡條款是否符合商品禮券定型化契約應記載事項及不得記載事項規定。結果發現，6家業者中僅「樂米樂園新店北美館」有販售儲值卡，但卡面漏未記載「逾保障期間，發行人仍負履約責任」必要資訊，業者已依市府要求改正完畢。

消保官說明，儲值卡具備禮券性質，業者依法應自儲值日起提供至少1年的履約保障機制。即使消費者在履約保障期間內未將儲值金使用完畢，僅表示消費者面臨業者無法繼續提供服務的風險增加（如業者歇業），並不代表業者的履約責任隨之消滅，消費者仍得持卡使用服務或請求退款。

此外，市府也加強宣導營業衛生管理措施，包括場內應備妥急救箱、定期環境清潔消毒，並設置洗手設備或張貼洗手提醒公告。查核結果發現，業者均依規定設置並完成檢修申報，但部分業者未依法定期辦理建築物公共安全申報、未經核准變更建築物使用類組、緊急進口封閉及防火門無法自動回歸閉合，已依法限期改善或依規定進入裁罰程序。

消保官呼籲，兒童安全沒有灰色地帶，室內兒童遊戲場業者應確實遵守相關法令，落實設施安全檢驗、公共安全及消防管理，並於販售儲值卡時充分揭露契約內容。對於未依規定改善的業者，將依法從嚴處理，以保障兒童生命安全與消費權益。

