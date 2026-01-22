新北積穗國小跨校交流 譜寫溫暖服務新篇章

新北市積穗國小由學務處羅宏益主任率領弦樂團與自治市服務團隊共 40 位師生，前往貢寮區澳底國小展開「品德樂章，領航澳底」跨校交流活動。這場盛會不僅是音樂藝文與自治服務的深度對話，更在貢寮的海風中，將「利他」的品德種子深植於學子心中。

活動由澳底國小弦樂團動人的琴聲中拉開序幕，再由積穗國小弦樂團AB團接力表演，從《西西里舞曲》到歡快的《康康》大合奏，優美的旋律與澳底的海風交織成動人的背景音樂，為澳底國小親師生帶來視聽饗宴。與此同時，自治市幹部們展現高度自律，負責場地引導與秩序維護，將校內服務經驗轉化為跨校協助的實踐力量。午餐時光更成為品德教育的延伸場景，引導孩子從生活細節中體認感恩與克己。

積穗國小表示，此次交流不僅是計畫的執行，更是希望透過服務與反思，引導孩子將心中的感動轉化為改變世界的力量。感謝澳底國小的熱情接待，以及所有支持這場品德教育樂章的人員，讓這份溫暖在海濱迴盪不息。