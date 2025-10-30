新北竊盜通緝犯毒駕暴衝撞2車害3人傷 車內搜出毒品 暴衝畫面曝光

記者莊淇鈞／新北報導

通緝犯陳男毒駕追撞2車。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區新北大道三段上，今天（30日）下午3時許，1輛由竊盜通緝犯陳姓男子（25歲）疑似毒駕，連續追撞謝姓男子（44歲）駕駛小貨車及周姓男子（35歲）駕駛的汽車，造成2名駕駛一度受困車內造成3人輕傷，所幸3人送醫均無生命危險，而警方到場後發現陳男竟是竊盜通緝犯，當場將其逮捕並在其車上搜出1包K他命，警詢後陳男被依違反毒品危害防制條例及通緝案件解送移送新北地檢署歸案，整起車禍事故詳細事發原因還待警方後續調查釐清。

陳男開著BMW追撞2車瞬間。（圖／翻攝畫面）

根據現場監視器拍下畫面顯示，事發時陳男駕駛白色BMW沿新北大道三段往三重方向直行，行經思源路口遇紅燈卻沒剎車減速，先往左飄移跨越中央分隔線，差點與對向來車對撞，接著又急向右開回順向車道，但卻追撞前方由謝男駕駛的小貨車，然後撞擊力推撞周男駕駛載著老婆的汽車，一度造成謝男和周男受困車內，消防隊獲報到場將3人送醫。

被撞的2車駕駛一度受困車內。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場後展開調查，駕駛陳男、謝男及周男經酒測並未酒駕，但卻發現陳男為竊盜通緝犯，並在其在BMW車上找到1大包K他命共85.37公克，警方懷疑陳男毒駕，已採集尿液樣本送驗，警詢後陳男依違反毒品危害防制條例及竊盜通緝移送送新北地檢署。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

