新北童搭過站神色慌張！ 警暖牽他手助返家

警方牽起王童的手帶他返回派出所。（圖／翻攝畫面）





1219 北捷隨機攻擊事件後，也讓全國警方加強捷運站體等公共交通建設的維安勤務，新北市新莊警方執行安民專案勤務，昨天（22日）晚間，發現一名王姓男童神色慌張地在頭前庄站內四處張望，警方見狀第一時間上前安撫，接著將他帶返派出所照料，通知母親到場將他接回，結束這場虛驚。

據了解，7歲王姓男童由於父母平常都要上班，放學後都自行搭車返回板橋住處，昨天（22日）晚間7時許，從永和要搭乘環狀線要返回板橋住處，卻一個不小心搭過頭，跑到頭前庄站，當下面露驚慌地拿起地圖張望不知所措。

正巧新莊分局頭前派出所巡佐黃琦源、警員黃玟瑄正在執行安民專案勤務，在頭前庄站周邊巡守，發現王童異狀，立刻上前安撫，得知事發經過後，為求安全起見，牽起他的手將他帶返派出所稍作休息。

警方後續連繫上45歲王姓母親到場，確認身分無虞並完成交付，男童平安返家，後續也依規定於婦幼系統通報脆弱家庭，協助銜接必要的關懷支持。

新莊警方也呼籲，近期各地場站與商圈人潮眾多，民眾如發現可疑人、事、物或不法情事，請立即通報站務人員或撥打110；家長亦請加強留意孩童動向，教導孩童牢記家屬聯絡方式，避免獨自搭乘大眾運輸而走失，警方將持續以「看得見的守護」提高見警率，結合聯防機制與快速反應，讓每一處場站、每一段通勤路，都更安心。

警方關心王童。（圖／翻攝畫面）

